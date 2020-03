Vijf straten moeten wat langer wachten op nieuw wegdek door coronavirus Robby Dierickx

23 maart 2020

14u35 1

De bewoners van de Kultuurlaan, de Kunstlaan, de Groenlaan, de Nieuwlaan en de Tentrappenstraat in Hoeilaart moeten nog wat langer wachten op een nieuw wegdek in hun straat. Door de uitbraak van het coronavirus heeft de aannemer beslist om de werken in de wijk Ten Trappen tijdelijk stil te leggen. Zodra de verscherpte maatregelen rond het virus opgeheven zijn, zal de aannemer beginnen met het verwijderen van de oude asfaltlaag. Vervolgens zal die door een nieuwe laag asfalt vervangen worden.