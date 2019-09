Via Hoeilaart-app kunnen Hoeilanders opnieuw winnaar publieksprijs Lichtstoet kiezen RDK

12 september 2019

Vrijdagavond wordt het jaarlijkse Druivenfestival in Hoeilaart op gang getrapt en één van de hoogtepunten van het feestweekend is traditiegetrouw de Lichtstoet op zaterdagavond. Zeven wagens en een vijfhonderdtal deelnemers trekken door de Hoeilaartse straten en hopen de publieksprijs Miel Taymans in de wacht te slepen. Hoeilanders kunnen opnieuw via de Hoeilaart-app stemmen. Tijdens de Lichtstoet kan iedereen zijn of haar stem uitbrengen en de stemming wordt afgesloten zodra de laatste praalwagen het centrum uitrijdt. Later op de avond wordt de winnaar bekendgemaakt. Deelnemers moeten wel nagaan of ze de recentste versie van de app hebben.