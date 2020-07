Verenigingen betalen jaar lang geen huurgeld voor gemeentelijke lokalen Robby Dierickx

10 juli 2020

09u19 0 Hoeilaart Het schepencollege van Hoeilaart pompt 130.000 euro in de ondersteuning van het verenigingsleven. Dat bedrag komt bovenop de 130.000 euro die Vlaanderen al schonk om verenigingen na de coronacrisis een duwtje in de rug te geven. Concreet zullen ze een jaar lang geen huurgeld moeten betalen voor gemeentelijke lokalen en worden tal van andere ondersteunende maatregelen genomen.

“In totaal komt er dus 260.000 euro vrij om de verenigingen een duwtje in de rug te geven”, zegt Hoeilaarts burgemeester Tim Vandenput (Open Vld). “Een deel daarvan wordt onmiddellijk gebruikt om alle verenigingen die lokalen huren van de gemeente tussen 1 september en 30 juni volgend jaar vrij te stellen van het betalen van huurgeld voor deze lokalen.”

Schepen van Cultuur en Jeugd Pieter Muyldermans (PRO Hoeilaart) is tevreden dat de verenigingen ondersteund worden. “Want zij werken vaak met vrijwilligers en zagen hun vaste kosten tijdens en na de coronacrisis niet gecompenseerd omdat er minder inkomsten waren. Denk maar aan de eetfestijnen, toneel- en muziekvoorstellingen of lezingen die afgelast werden. Zodra ze dit alles opnieuw mogen organiseren, willen we de financiële beslommeringen verlichten door het huurgeld voor de lokalen te schrappen.”

Promotie

70.000 euro gaat dan weer naar projectsubsidies, die uitgedeeld worden per project dat een vereniging indient. Het systeem bestond al, maar zal uitgebreid worden naar alle verenigingen en type activiteiten. Voorts worden strategische investeringen ter waarde van 47.000 euro gedaan. Het gaat dan onder meer om de aankoop van vouwtenten, bijkomende stoelen en tafels, promomateriaal en een mobiele geluidsinstallatie. “Nog eens 12.500 euro gaat naar specifieke wervings- en promotiecampagnes nu verenigingen door de pandemie hun aantal leden zagen verminderen”, zegt sportschepen Eva De Bleeker (Open Vld). “Op die manier willen we dat ze gericht en efficiënt nieuwe leden kunnen werven.”

Tot slot gaat 10.000 euro naar vrijwilligers die tijdens de pandemie verder bleven werken en dat ook de komende maanden zullen doen.