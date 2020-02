Vanaf maandag eenrichtingsverkeer in J.B. Charlierlaan door werken van Elia Robby Dierickx

13 februari 2020

11u36 0 Hoeilaart Op maandag 17 februari schuiven de werken van Elia die eind vorig jaar in de wijken Paloker en Het Leen begonnen op naar de J.B. Charlierlaan in Hoeilaart. Daardoor zal in de laan eenrichtingsverkeer gelden richting Groenendaal en worden nog enkele andere verkeersmaatregelen genomen.

Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, legt momenteel een nieuwe ondergrondse kabelverbinding aan tussen de hoogspanningsstations in Hoeilaart en Elsene. De voorbije weken werd al in de C. Coppensstraat, de Vlaanderveldlaan en de Baron de Man d’Attenrodestraat gewerkt, maar nu schuift de werf op naar de J.B. Charlierlaan. Daar wordt vanaf maandag gewerkt.

Omdat het om een drukke verkeersas gaat, worden verschillende verkeersmaatregelen genomen. Zo zal vanaf maandag eenrichtingsverkeer op de J.B. Charlierlaan tussen de Rode Kruisstraat en de J.B. Michielsstraat gelden. Er zal alleen in de richting van Groenendaal gereden kunnen worden. Het verkeer richting het centrum zal omgeleid worden via de Kasteelstraat, waar ook eenrichtingsverkeer ingevoerd wordt. In de Rode Kruisstraat en de Baron de Man d’Attenrodestraat wordt eenrichtingsverkeer van kracht in de richting van de Charlierlaan. De bushalte Post wordt verplaatst naar de rand van het park.

Elia zal vermoedelijk tot half maart in de J.B. Charlierlaan tussen de Rode Kruisstraat en de J.B. Michielsstraat aan het werk zijn. Nadien schuiven de werken in verschillende fases op richting Groenendaal.