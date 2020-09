Uitgestelde tweede editie Bikers for Virunga zondag in een coronaproof jasje Robby Dierickx

25 september 2020

11u06 0 Hoeilaart In het Jan van Ruusbroecpark in Hoeilaart vindt nu zondag de tweede editie van Bikers for Virunga plaats. Dat evenement, waarbij deelnemers uit drie fietstochten kunnen kiezen, had normaal in juni moeten doorgaan, maar werd door het coronavirus verplaatst naar nu zondag. De opbrengst gaat naar het Nationaal Park Virunga in Congo.

Vorig jaar organiseerde Filip Lauwers van fietsenwinkel Filip Sport in Hoeilaart de eerste editie van Bikers for Virunga en die bleek meteen een schot in de roos. “Het was de bedoeling om dit slechts één keer te organiseren, naar aanleiding van de veertigste verjaardag van de winkel”, aldus de zaakvoerder. “Maar we haalden meteen 14.000 euro op en toen ik wat later het Nationaal Park Virunga in Congo bezocht, merkte ik dat er heel wat inspanningen geleverd worden om de bedreigde diersoorten te beschermen van de stropers. Daarnaast worden ook de omwonenden geholpen. Zo kregen ze water en elektriciteit in de hoop hen zo dichter bij het park te brengen.”

150 deelnemers

En dus besloot Filip Lauwers een tweede editie te organiseren. Die stond aanvankelijk voor 21 juni gepland, maar werd door het coronavirus verplaatst naar nu zondag. “Door de huidige situatie zal het evenement echter ietwat anders dan gepland verlopen”, klinkt het. “Zo staan er drie fietstochten gepland, waaraan telkens maximaal vijftig mensen mogen deelnemen. In totaal zullen we dus maximaal 150 deelnemers tellen. De opbrengst zal hierdoor wat lager zijn dan vorig jaar, maar elke euro helpt.”

De fietstochten vertrekken om 9, 9.15 en 9.30 uur in het Jan van Ruusbroecpark in Hoeilaart. Meer info en inschrijvingen via hier.