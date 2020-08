Trouwzaal in gemeentehuis te klein, dus geven koppels jawoord aan voet van kasteel Robby Dierickx

04 augustus 2020

11u17 0 Hoeilaart Tortelduiven die in Hoeilaart in het huwelijksbootje stappen, kunnen dat voortaan aan de voet van het kasteel in het Jan Van Ruusbroecpark doen. De trouwzaal, die zich in het kasteel bevindt, biedt immers aan slechts 26 personen plaats door de coronamaatregelen.

Op een ceremonie zijn – als de afstandsregels het toelaten – volgens de huidige coronaregels honderd mensen toegelaten. In Hoeilaart is er in de trouwzaal in het gemeentehuis, dat zich in het kasteel in het Jan Van Ruusbroecpark bevindt, door de regels slechts voor 26 personen plaats. Tot dat aantal behoren ook de betrokken ambtenaren. Trouwers die meer familie en vrienden wensen mee te brengen, kunnen daarom kiezen voor een huwelijk in het park.

Dankzij het mooie weer trouwden ondertussen al acht koppels aan de voet van het kasteel. Ook kleinere groepen kunnen voor een openluchthuwelijk kiezen. “Niet overal krijg je de kans om te trouwen tussen de bomen, met een romantische kasteel op de achtergrond en een rode loper door het gras. Ik vind het zelf ook bijzonder. Net een filmscène”, zegt burgemeester Tim Vandenput (Open Vld).