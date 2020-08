Tover de hulpwieltjes weg met Kijk! Ik Fiets! Margo Koekoekx

18 augustus 2020

17u06 0 Hoeilaart De gemeente Hoeilaart verwelkomt graag jonge fietsertjes. Om het schooljaar goed in te zetten organiseren ze een namiddag Kijk! Ik Fiets! Daar kunnen ouders terecht om hun kids te leren fietsen op twee wielen.

Tijdens de activiteit staan begeleiders klaar om tips te geven. Je leest het: zelf actief meedoen is de boodschap. Zo doe je best sportieve schoenen aan, breng je de fiets zonder de hulpwieltjes mee met bijhorende helm én moet je kind met de twee voetjes aan de grond kunnen wanneer het op zijn of haar fiets zit.

Wie wil meedoen stipt 6 september om 14 uur best aan in z’n agenda. De sessie gaat door in SJC Koldam, Koldamstraat 9 a, 1560 Hoeilaart. Actieve begeleiding van 1 volwassene per kind is verplicht.

Vooraf inschrijven is verplicht op webshophoeilaart.recreatex.be. Deelnameprijs bedraagt 5 euro.