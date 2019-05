Tim Vandenput behoudt zitje in Kamer: “Maar vrees dat regeringsvorming lang zal duren” Robby Dierickx

27 mei 2019

10u37 2 Hoeilaart Hoeilaarts burgemeester Tim Vandenput (Open Vld) zal ook de komende vijf jaar in de Kamer zetelen. De liberalen verliezen in Vlaams-Brabant dan wel een zetel – van 4 naar 3 – maar Vandenput kreeg na Maggie De Block en wit konijn Goedele Liekens de derde meeste voorkeurstemmen.

Goed deden de blauwen het allerminst in Vlaams-Brabant. In vergelijking met 2014 verloor Open Vld immers 9,66 procentpunt, waardoor het ook een zetel kwijtspeelt. De nederlaag van de liberalen heeft geen rechtstreekse impact op de politieke toekomst van Hoeilaarts burgemeester Tim Vandenput, want hij blijft ook de komende vijf jaar in de Kamer zetelen. “Over mijn persoonlijk resultaat mag ik zeer tevreden zijn”, klinkt het. In heel Vlaams-Brabant behaalt hij 9.620 voorkeurstemmen. “In mijn eigen gemeente ga ik vlot boven de 1.700 stemmen en in het kanton Zaventem klokte ik op 3.247 voorkeurstemmen af. Daar ben ik best fier op.”

De komende vijf jaar wil Vandenput volop inzetten op mobiliteit. “Want dat is toch het grootste probleem in onze regio”, luidt het. “Uiteraard is het nog afwachten welke commissies ik toebedeeld zal krijgen.”

De Hoeilaartse burgemeester vreest wel moeilijke regeringsonderhandelingen op federaal niveau aangezien Vlaanderen rechts gestemd heeft en Wallonië links. “Ik denk dat we weer voor een lange periode vertrokken zijn. De winst van radicaal rechts in Vlaanderen is trouwens iets waar ik me zorgen over maak, al voelde ik het enkele weken geleden al dat het die kant uit zou gaan. De vorige regering, die misschien net iets te weinig hervormd heeft, werd afgestraft. We hebben goed werk geleverd, maar net niet goed genoeg.”