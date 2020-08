Tiental vaten met chemische producten gedumpt in Hoeilaart Robby Dierickx

15 augustus 2020

17u44 38 Hoeilaart Onder een brug van de E411 in Hoeilaart zijn zaterdagmiddag zowat tien vaten met chemische producten ontdekt. De politie vermoedt dat ze er gedumpt werden. De vaten worden zaterdagavond opgehaald door de Civiele Bescherming.

De vaten met chemische producten – om welke stof het gaat is nog niet duidelijk – werden zaterdagmiddag rond 15 uur ontdekt onder de brug aan Paardenwater, een zijstraat van de Joseph Kumpsstraat in Hoeilaart. Het ging om een tiental vaten, van 5 tot 25 liter. Uit onderzoek bleek dat het om chemische producten ging, waarvan een deel giftig waren. Omdat de vaten afgesloten waren, was er nooit gevaar voor voorbijgangers.

“Ze werden er hoogstwaarschijnlijk gedumpt”, zegt korpschef van politiezone Druivenstreek Sébastien Verbeke. “We zullen nu samen met het parket een onderzoek voeren om de inhoud ervan te achterhalen. Daarnaast zal ook onderzocht worden wie de vaten er gedumpt heeft.”

De Civiele Bescherming werd opgeroepen om de vaten op te halen.