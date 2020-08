Terhulpensesteenweg tot eind deze maand dicht door werken Robby Dierickx

13 augustus 2020

09u06 1

Wie vanuit Groenendaal via de Terhulpensesteenweg naar Watermaal-Bosvoorde wil rijden, moet dat tot eind deze maand via het Leonardkruispunt, Hermann Debroux en de Vorstlaan doen. Op de Terhulpensesteenweg is netbeheerder Elia immers gestart met werken tot de grens met de Brusselse gemeente. Wie vanuit Watermaal-Bosvoorde richting Groendaal wil, kan wel gewoon door. De werkzaamheden zouden ten laatste op 31 augustus afgerond moeten zijn.