Te weinig verplegers, dus stopt Wit-Gele Kruis tijdelijk werking in Druivenstreek: “Niemand in de koude gezet” Thuisverplegingsdienst hoopt deel dienstverlening in januari al te kunnen heropstarten Robby Dierickx

26 november 2019

17u11 0 Hoeilaart Enkele tientallen inwoners van Overijse, Hoeilaart en Huldenberg kunnen voorlopig geen beroep meer doen op de thuisverplegers van het Wit-Gele Kruis. Door een tekort aan verplegers werd de dienstverlening in de Druivenstreek immers tijdelijk stopgezet. “Met pijn in het hart, maar we konden niet anders”, klinkt het bij het Wit-Gele Kruis, waar men hoopt dat de werking na Nieuwjaar deels hervat kan worden.

Jaar en dag kreeg Jo Portois, gemeenteraadslid in Hoeilaart en rolstoelgebruiker, hulp van de thuisverplegers van het Wit-Gele Kruis. Maar enkele weken geleden moest hij – samen met de tientallen andere patiënten van het Wit-Gele Kruis - per brief vernemen dat de dienstverlening in Hoeilaart, Overijse en Huldenberg op 30 oktober stopgezet zou worden. “Nochtans was ik zeer tevreden over hun thuisverpleging”, aldus de CD&V’er. “Het Wit-Gele Kruis heeft wel meteen hulp aangeboden in de zoektocht naar verpleging, maar uiteindelijk heb ik zelf nog drie keer contact met hen moeten opnemen alvorens er effectief een oplossing gevonden werd. Vandaag word ik verzorgd door een thuisverpleger uit Charleroi. Ik ben best tevreden, al kan je dit niet echt een ideale situatie noemen. Zeker niet voor mensen die geen Frans praten. Ik stel mij ook de vraag of alle andere patiënten ondertussen thuisverpleging hebben gevonden.”

Niemand in koude

Volgens Lieve Pelzer, directeur Zorg bij het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant, werd er voor alle patiënten inmiddels een oplossing gevonden. “Niemand staat in de koude”, benadrukt ze. “De patiënten krijgen voorlopig de nodige zorg via onze zorgpartners toegediend. We vinden het zelf ook bijzonder jammer dat we deze drastische maatregel moesten nemen, maar we konden niet anders. We kampen momenteel met een aanzienlijk tekort aan thuisverplegers, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening niet langer gegarandeerd kon worden. Het tekort is onder meer een gevolg van de verlenging van de opleiding voor verplegers. Zo werd de duur van de bacheloropleiding van drie naar vier jaar opgetrokken, waardoor er afgelopen zomer amper of geen studenten afstudeerden. Daardoor kon de natuurlijke uitstroom van ons personeel niet opgevangen worden.”

Het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant doet er volgens haar directeur Zorg alles aan om de dienstverlening zo spoedig mogelijk te hervatten. “Mogelijk kan een deel van de werking in de regio na Nieuwjaar al heropgestart worden aangezien er enkele aanwervingen gepland staan”, aldus Lieve Pelzer. “Daarnaast verwachten we komende zomer opnieuw een hoop afgestudeerde thuisverplegers en hopen we dat we onze werking in de Druivenstreek helemaal kunnen hervatten.”

Brusselse thuisverplegers

Dirk Devroey, Open Vld-gemeenteraadslid in Overijse, is als voorzitter van de pas opgerichte zorgraad eerstelijnszone Druivenstreek nauw betrokken bij de problematiek. “Omdat de patiënten zelf laattijdig op de hoogte gebracht werden, was het voor sommigen niet gemakkelijk om snel een oplossing te vinden”, meent hij. “Zeker omdat de agenda van de bestaande zelfstandige thuisverplegers al eivol zit. Enkele patiënten worden sinds kort geholpen door Brusselse thuisverplegers, maar dat is niet altijd de ideale oplossing. Wie geen of amper Frans praat, blijft min of meer in de koude staan.”