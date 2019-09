Stukje nostalgie verdwijnt: feestzaal De Eekhoorn tegen de vlakte voor woningen en flats Laatste details moeten nog afgerond worden, maar zaal sluit eind dit jaar de deuren Robby Dierickx

04 september 2019

15u57 0 Hoeilaart Heel wat Hoeilanders zijn er getrouwd en verenigingen organiseerden er allerlei eetfestijnen en andere activiteiten, maar eind dit jaar gaan de deuren van feestzaal De Eekhoorn definitief dicht. Bijna veertig jaar na de opening moet de zaal plaats ruimen voor flats en woningen. “Met pijn in het hart”, klinkt het bij de vzw De Hoeilaartse Eekhoorn. “Maar de uitbating werd steeds moeilijker.”

In 1981 kocht de vzw De Hoeilaartse Eekhoorn – met de financiële steun van enkele privépersonen en liberale verenigingen – de toenmalige cinema Avenue langs de Albert Biesmanslaan in het centrum van de druivengemeente om er een feestzaal in onder te brengen. Nadien vonden er honderden trouwfeesten, heel wat eetfestijnen en tal van andere activiteiten in plaats. Dit jaar registreerde de vzw nog steeds veertig reservaties. Maar wie een boeking voor volgend jaar wil maken, is eraan voor de moeite. “Eind dit jaar gaat de feestzaal definitief dicht”, zegt Albert Goudmaeker, de secretaris van vzw De Hoeilaartse Eekhoorn. “De uitbating van de zaal verloopt niet meer zo vlotjes als in de gloriejaren. Toen hadden we heel wat vrijwilligers, nu zijn we met slechts een handvol helpers. De opkuis na elk evenement is dan ook steeds een hels karwei en duurt doordat we onderbemand zijn een pak langer dan vroeger. Bovendien heeft de zaal nood aan een nieuw dak, maar daar hebben we de middelen niet voor.”

Te weinig vrijwilligers

Toen een projectontwikkelaar een tijdje geleden bij de vzw kwam aankloppen met de vraag de feestzaal te verkopen, konden de leden niet anders dan toehappen. “De projectontwikkelaar bood ons de kans aan om een nieuwe – weliswaar kleinere – feestzaal in het grootschalige project met woningen en flats uit te baten, maar dat zagen we niet zitten. Niet alleen omdat we te weinig vrijwilligers vinden, maar ook omdat we denken dat zo’n feestzaal middenin een woonproject alleen maar voor problemen zou zorgen. We hebben nu soms al klachten van buren over lawaaihinder.”

De afbraak van de feestzaal past in een groter project dat tot aan de hoek van de Albert Biesmanslaan met de Koldamstraat reikt. De projectontwikkelaar zou al een akkoord met verschillende eigenaars van gebouwen en gronden hebben, maar nog niet alle eigenaars zetten hun handtekeningen. Ook zouden er nog enkele gesprekken lopen.

Lindenhof

Hoe dan ook is het eind dit jaar definitief gedaan met De Eekhoorn. Na de afbraak van voormalige feestzaal Lindenhof twee jaar geleden is het al de tweede en meteen ook laatste échte feestzaal die op korte termijn verdwijnt in Hoeilaart. Verenigingen kunnen wel nog terecht in de ruimtes in gemeenschapscentrum Felix Sohie.