Studie niet te combineren met politiek: Julie Vanstallen geeft gemeenteraadszitje door aan Kenny Verbeeck Robby Dierickx

07 januari 2020

11u27 0 Hoeilaart Julie Vanstallen van meerderheidspartij PRO Hoeilaart neemt deze maand afscheid van de gemeenteraad. Omdat haar avondstudies niet te combineren vallen met lokale politiek geeft ze haar gemeenteraadszitje door aan partijgenoot Kenny Verbeeck (39).

Onlangs besliste Julie Vanstallen om met een avondstudie te starten. “En dat is jammer genoeg onmogelijk te combineren met mijn werk als gemeenteraadslid”, vertelt ze. “Je moet alle dossiers nauw opvolgen, de nodige vragen stellen, bij heel wat overlegmomenten aanwezig zijn, luisteren naar de meningen van dorpsgenoten en raden, verslagen lezen, enzovoort. Dat kan je niet maar half doen.”

En dus besloot ze haar zitje door te geven aan Kenny Verbeeck. De 39-jarige ontwerper van bruggen was tijdens de vorige legislatuur al OCMW-raadslid en is volgens PRO Hoeilaart een expert in ruimtelijke ordening en bouwprojecten in de gemeente. Zo nam hij onder meer de bouwplannen van de nieuwe sporthal kritisch onder de loep. Hij wil zich vooral richten op de kwaliteit van de gebouwen in Hoeilaart om zo kansen te bieden voor alle inwoners. “Dat geldt niet alleen nu, maar ook voor toekomstige generaties. Hoe kunnen we er vandaag voor zorgen dat het morgen nog beter leven en wonen is in Hoeilaart, bijvoorbeeld met betaalbare woningen voor starters? Daar wil ik de komende jaren mee het verschil maken.”