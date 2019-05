Slechts boete voor man die in de clinch ging met agenten WHW

21 mei 2019

12u58 0 Hoeilaart Een 31-jarige man uit Hoeilaart is veroordeeld tot een boete van 1.200 euro voor geweld tegen een agent en weerspannigheid. Eerder had het parket nog een celstraf van 5 maanden met uitstel gevorderd.

De man was 2 jaar geleden na zijn werk op een werf enkele biertjes gaan drinken op café. Hierna reed hij naar huis. In de wagen merkte hij dat hij geen sigaretten meer had, dus stopte hij in het centrum van Hoeilaart bij een nachtwinkel. Omdat het toch maar voor even was, parkeerde hij zich half op de stoep vlak voor de nachtwinkel. Net op dat moment reed een politiepatrouille voorbij die de opvallende geparkeerde wagen bemerkte. Bovendien merkten de agenten een alcoholgeur op toen ze de man aanspraken op zijn asociaal parkeergedrag. De ademtest bleek positief en een agent stelde voor om zelf de wagen elders te parkeren. Hierop vroeg de agent de sleutelbos van de man en haalde de autosleutel er af.

“De sleutel van de kluis van mijn cliënt hing er echter ook aan en dus voelde hij zich ongemakkelijk toen hij die agent met zijn sleutelbos zag. Door een communicatiestoornis had hij niet door dat die enkel geïnteresseerd was in zijn autosleutel”, aldus zijn advocaat.

Relativeren

Een misverstand met grote gevolgen, want de man stormde op de agent af. Toen die zijn arm uitstak om afstand te houden duwde hij deze bruusk weg. De agent liep hierbij lichte verwondingen op. Uiteindelijk werd de man ondanks fel tegenstribbelen tegen de grond gewerkt en overmeesterd. Het wegslaan en verwonden van de agent werd door het parket gekwalificeerd als ‘slagen en verwondingen’, het verzetten tegen de arrestatie als ‘weerspannigheid’. De rechter kon het hele voorval wel relativeren en besloot dat een geldboete volstond.