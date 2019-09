Slecht onderzoek leidt tot vrijspraken in cannabiszaak WHW

06 september 2019

17u08 0 Hoeilaart Twee mannen zijn vrijgesproken voor hun betrokkenheid bij het uitbaten van een cannabisplantage. “Dit onderzoek is zo gebrekkig dat ik niet kan uitmaken wie verantwoordelijk is voor de plantage”, klonk het in het vonnis.

De 51-jarige eigenaar van een pand aan de Jean Velgestraat riskeerde 36 maanden cel voor het uitbaten van een cannabisplantage. In het huis waarvan hij de eigenaar was stond een plantage met 700 planten. In juni 2015 kreeg de politie informatie dat er cannabis werd geteeld in een pand aan de Jean Velgestraat. Een huiszoeking werd uitgevoerd en de informatie bleek correct te zijn. Niet minder dan 700 planten werden aangetroffen. Daarnaast werden reeds 1014 planten geoogst. In isolatiemateriaal aan de muur werd bovendien een kalasjnikov aangetroffen. Om de plantage draaiende te houden werd elektriciteit afgetapt door de elektriciteitskast, die gelegen was in de kelder, te manipuleren.

Eigenaar

Omdat de eigenaar de enige persoon was die een sleutel van de kelder had keken de speurders al snel naar hem. Zelf ontkende hij voor de rechter elke betrokkenheid. “Ik verhuur dat huis en ben er zelf nooit”, hield hij vol. De zogenaamde huurder kon niet geïdentificeerd worden omdat er met zijn identiteitspapieren geknoeid was. Wel bleek een zekere A. regelmatig in het pand geweest te zijn. Aan de hand van de camera’s met nummerplaatherkenning bleek dat hij zich regelmatig in de buurt van de woning bevond. Bovendien bleek deze man al 27 veroordelingen, waaronder ettelijke voor drugsfeiten, verzameld te hebben. Ook tegen hem werd 36 maanden cel gevorderd. De man kon echter nooit ondervraagd worden en stuurde zijn kat naar de zitting.

Vrijspraak

Toch kwamen beiden weg zonder straf. Reden? Het onderzoek was te slecht gevoerd volgens de rechtbank. “Dit onderzoek is zo gebrekkig dat ik niet kan uitmaken wie verantwoordelijk is voor de plantage”, klonk het in het vonnis. De kans bestaat dat het parket in beroep gaat tegen het vonnis.