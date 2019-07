Scholencross levert 10.714 euro op voor vzw Scale Dogs DBS

03 juli 2019

19u00 0 Hoeilaart De leerlingen van de Sint-Clemensschool en Het Groene Dal hebben maar liefst 10 714,39 euro bij elkaar gelopen voor de vzw Scale Dogs. Dat gebeurde tijdens de scholencross op 24 mei.

Ondanks dat het een warme dag was, leverden de leerlingen een prestatie om u tegen te zeggen. Op voorhand gingen ze langs bij familie, vrienden en buren voor een sponsoring per gelopen ronde. Dat bedrag werd dan vermenigvuldigd met het aantal rondjes dat ze op de scholencross liepen. In totaal dus goed voor meer dan 10.000 euro.

Op woensdag 26 juni kwamen twee vertegenwoordigsters van Scale Dogs de cheque in ontvangst nemen en een extra woordje uitleg geven. De vzw, gelegen op de ring aan de rand van het Zoniënwoud, zet zich in voor het opleiden van geleidehonden voor visueel gehandicapte personen. Ze leiden pups op tot volwaardige geleidehonden die het leven voor hun baasjes veel gemakkelijker maken.

Met de centjes zal Scale Dogs pups aankopen en deze, in samenwerking met een gastgezin, intensief opleiden tot blindengeleidehond. Begin september komt de organisatie nog eens op bezoek in beide scholen. Dan zullen ze de pups voorstellen en aan de leerlingen tonen hoe de opleiding in zijn werk gaat en welke taken de honden allemaal kunnen uitvoeren. Alvast iets om naar uit te kijken na de welverdiende vakantie.