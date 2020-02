Schepencollege Hoeilaart reageert op kritiek op paardenbelasting: “Opbrengst investeren we opnieuw in paarden en ruiters” Robby Dierickx

04 februari 2020

09u39 0 Hoeilaart Het schepencollege van Hoeilaart is allerminst gelukkig met de kritiek van Vlaams parlementslid Sofie Joosen (N-VA) op de paardenbelasting die de gemeente heft. Samen met Sint-Genesius-Rode is Hoeilaart de enige gemeente die zo’n belasting heeft. “Maar de opbrengst – zo’n 16.000 euro per jaar – herinvesteren we in paarden en ruiters”, klinkt het.

“Een moderne gemeente moet schoon schip maken met die fiscale koterij.” Vlaams parlementslid Sofie Joosen hekelde afgelopen weekend de paardenbelasting die Sint-Genesius-Rode en Hoeilaart als enige gemeenten in Vlaanderen heffen. “Lokale belastingen moeten eenvoudig te controleren en vlot te innen zijn voor de gemeente. Het belasten van dieren hoort daar voor mij niet bij.”

Een uitspraak die in Hoeilaart kwaad bloed zet bij burgemeester Tim Vandenput en schepen van Dierenwelzijn Joris Pijpen (beiden Open Vld). “Onze gemeente heeft steeds een nauwe band gehad met paarden en paardensport”, aldus die laatste. “Hoeilaart is tot op vandaag de gemeente met de meeste maneges op haar grondgebied. Momenteel staan er zowat 600 paarden op stal.”

Per paardenbox wordt een taks van 45 euro geïnd. Wanneer verschillende paarden gestald worden in een grotere stal, wordt er een belasting geheven per paard. Handelaars en beroepskwekers van luxepaarden betalen tot tien paarden een forfait van 62 euro, voor meer dan tien paarden een forfait van 124 euro.

Specifieke investeringen

“De opbrengst van de belasting – jaarlijks zowat 16.000 euro – herinvesteren we in paarden en ruiters”, vult burgemeester Vandenput aan. “Zo investeren we in een paardenevenement dat bezoekers in contact brengt met paarden, betalen we voor campagnes over verkeersveiligheid en sensibiliseren we ruiters en weggebruikers. Ook worden specifieke wegen onderhouden voor paarden. We vinden niet dat alle inwoners mee moeten opdraaien voor die specifieke investeringen die heel vaak door ruiters van buiten de gemeente benut worden. Om die reden kiezen we ervoor om de opbrengst van de paardenbelasting te herinvesteren. We nodigen Sofie Joosen uit om eens een werkbezoek in Hoeilaart te houden. We zullen ons te paard verplaatsen.”