Ruim 98 procent van herbruikbare bekers teruggebracht tijdens Druivenfestival

24 oktober 2019

Slechts 1,52 procent van de ruim 100.000 herbruikbare bekers die midden september tijdens het vierdaagse Druivenfestival in Hoeilaart in omloop waren, werd niet teruggebracht. De andere 98,48 procent werd wel gerecupereerd, waardoor die bekers herbruikt kunnen worden. Volgens de gemeente is het beperkte verlies een pak lager dan bij andere evenementen.

De herbruikbare bekers moesten tijdens het Druivenfestival voor 1 euro per beker aangekocht worden. Wie zijn beker inruilde, kreeg hiervoor 1 euro of 1 jeton (ter waarde van 1 euro) terug.