Robot Pepper brengt bewoners Hof ten Doenberghe in contact met hun familieleden Robby Dierickx

19 april 2020

09u31 0 Hoeilaart Aangezien het bezoek aan woonzorgcentra momenteel nog niet toegestaan is, moeten rusthuizen inventief zijn om de bewoners in contact te brengen met hun familieleden. In OCMW-woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe in Hoeilaart krijgen ze daarom hulp van de sociale robot Pepper.

De robot ‘werkt’ normaal in het robotica-onderzoekslaboratorium van Brubotics van de VUB, maar is daar nu tijdelijk werkloos. Daarom krijgt hij momenteel onderdak in Hof ten Doenberghe in Hoeilaart, waar hij bewoners in contact brengt met hun familieleden. “De sociale robot kan via Facebook Messenger opgebeld worden voor een videogesprek”, legt Bram Vanderborgt, Hoeilander en VUB-professor Robotica, uit. “Zo kan de hij de bewoners op een eenvoudige manier in contact brengen met hun familie en kan er geholpen worden om, op een veilige manier, de eenzaamheid tegen te gaan.”

Gedwongen scheiding

“We zijn blij dat we deze robot in bruikleen krijgen en hopen dat dit toestel heel wat mensen zal helpen om in contact te blijven met hun familie”, zegt eerste schepen Eva De Bleeker (Open Vld). “We zijn hier als gemeente erg dankbaar voor en zijn ervan overtuigd dat Pepper voor de bewoners van het rusthuis en hun familie de gedwongen scheiding een heel pak draaglijker zal maken.”

Daarnaast organiseert het rusthuis ook nog regelmatig zwaaimomenten voor de bewoners en hun familie.