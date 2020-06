Rij-instructeur vraagt vrijspraak voor beweerd seksueel misbruik van amazones Wouter Hertogs

12 juni 2020

12u11 1 Hoeilaart Naoufal D. (29), die 8 jaar cel riskeert voor het verkrachten van verschillende tienermeisjes vraagt resoluut de vrijspraak. Zijn ouders, die vervolgd worden omdat zij hem lieten begaan, doen hetzelfde.

De 29-jarige Naoufal D., de zoon van de manège-eigenaars en Marokkaanse kampioen dressuur, wordt ervan verdacht dat hij minstens tussen 2006 en 2012 verschillende tienermeisjes zou verkracht hebben. De man zou zou zich aan minstens driemeisjes vergrepen hebben toen die 10 tot 14 jaar oud waren. Hij zou misbruik gemaakt hebben van zijn positie in de manège en zijn aanzien als ruiter om de meisjes te benaderen en te verleiden. Eerst zou hij de meisjes in de stallen betast hebben en later zou hij hen meegenomen hebben naar een slaapkamer in de manège om hen tot seks te dwingen. De meisjes zouden ook herhaaldelijk op de manège zijn blijven slapen. Als een meisje niet op zijn avances inging, zou hij ermee gedreigd hebben haar niet meer te helpen om een betere ruiter te worden. Het parket vorderde daarom eerder deze week 8 jaar cel.

Player

De verdediging vraagt de vrijspraak; “Er zijn geen objectieve elementen in dit dossier; enkel getuigenissen. Bovendien zijn deze niet coherent”, aldus zijn advocaat Gilles Vanderbeck. “Bovendien is deze zaak al teveel uitgesmeerd in de pers. Zijn vermoeden van onschuld werd hiermee met de voeten getreden.” Wel gaf de verdediging toe dat de man een ‘player’ was. “Dat klopt, mijn cliënt versierde graag vrouwen en ging zo om met hen. U kan daar uw bedenkingen bij hebben maar strafbaar is het niet. Hij was zelf trouwens nog zeer jong ten tijde van de beweerde verkrachtingen”, stipte Vanderbeck aan. Zijn ouders riskeren 18 maanden cel omdat ze de meisjes zouden geïntimideerd hebben en geen hulp zouden geboden hebben. “Er zijn weinig elementen die aantonen dat ze bewust hun hoofd weggedraaid hebben”, aldus hun advocaat, “bovendien hadden veel andere mensen geruchten gehoord over het beweerde misbruik maar ook zij stapten niet naar de politie!” Uitspraak op 25 juni.