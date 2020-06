Rij-instructeur riskeert 8 jaar cel voor seksueel misbruik Wouter Hertogs

10 juni 2020

16u53 0 Hoeilaart Een rij-instructeur van een manège uit Hoeilaart riskeert 8 jaar cel voor het verkrachten van drie tienermeisjes die les volgden bij hem. Zijn ouders, die de manège uitbaten, moeten terechtstaan omdat ze de meisjes zouden geïntimideerd hebben en geen hulp zouden geboden hebben. Tegen hen werd 18 maanden cel gevorderd.

De 29-jarige Naoufal D., de zoon van de manège-eigenaars en Marokkaanse kampioen dressuur, wordt ervan verdacht dat hij minstens tussen 2006 en 2012 verschillende tienermeisjes zou verkracht hebben. De man zou zou zich aan minstens driemeisjes vergrepen hebben toen die 10 tot 14 jaar oud waren. Hij zou misbruik gemaakt hebben van zijn positie in de manège en zijn aanzien als ruiter om de meisjes te benaderen en te verleiden. Eerst zou hij de meisjes in de stallen betast hebben en later zou hij hen meegenomen hebben naar een slaapkamer in de manège om hen tot seks te dwingen. De meisjes zouden ook herhaaldelijk op de manège zijn blijven slapen. Als een meisje niet op zijn avances inging, zou hij ermee gedreigd hebben haar niet meer te helpen om een betere ruiter te worden.

Eén van de meisjes was 13 toen de feiten plaatsvonden en is momenteel 21 jaar oud. Zij diende klacht in en stelde zich burgerlijke partij, net als een tweede slachtoffer. Zowel Naoufal D. als zijn ouders hebben steeds alle beschuldigingen aan hun adres ontkend.