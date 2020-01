Regionale krant De Serrist blaast 75 kaarsjes uit: “Elk jaar bang afwachten of we wel verder kunnen” Weekblad met oplage van 6.000 exemplaren kan alleen dankzij adverteerders overleven Robby Dierickx

03 januari 2020

15u33 17 Hoeilaart Weekblad De Serrist blaast vandaag, vrijdag 3 januari, 75 kaarsjes uit. De regionale krant van de Druivenstreek heeft een wekelijkse oplage van 6.000 exemplaren, maar moet elk jaar wel bang afwachten of er genoeg adverteerders gevonden worden om te kunnen blijven bestaan. “We zien steeds meer regionale kranten verdwijnen, maar voorlopig staat het water ons nog niet aan de lippen”, klinkt het.

3 januari 1945: in de toenmalige drukkerij langs de Waversesteenweg in Hoeilaart gaat de eerste editie van ‘De Serrist, wekelijksch onpartijdig vak- en inlichtingenblad voor Druiventelers’ door de drukpers. Aanvankelijk nog een blad dat gericht was op de druiventelers in de streek, maar na de verhuis naar de huidige drukkerij in de Koldamstraat in 1949 wordt ook de klemtoon op algemeen streek- en sportnieuws uit de Druivenstreek gelegd. Vandaag, 75 jaar na de eerste editie, is er nog niets veranderd aan dat concept. Met 4.500 abonnees in voornamelijk Hoeilaart, Overijse, Tervuren en Huldenberg en nog eens 1.500 wekelijkse losse verkopen telt De Serrist een oplage van 6.000 exemplaren per week. Een ongekend succes voor een regionale krant.

Elke eindejaarsperiode is spannend. Zodra we de overschrijvingsformulieren naar de adverteerders voor een verlenging van hun contract en naar de abonnees voor een nieuw abonnement versturen, is het bang afwachten of er wel genoeg geld in het laatje komt Philip Maes

“We beseffen zelf dat we redelijk uniek zijn”, zegt Philip Maes, één van de drijvende krachten achter het weekblad. “In heel het land zien we de echte regionale kranten één voor één verdwijnen. Zij die wel overleven, moeten steeds meer advertenties plaatsen, wat uiteraard ten koste gaat van het nieuws. Wij slagen erin om de balans tussen nieuws en advertenties elk jaar in evenwicht te houden.”

Spannend

Toch geeft Philip Maes toe dat het steeds moeilijker wordt om te overleven. “Elke eindejaarsperiode is voor ons dan ook spannend”, luidt het. “Zodra we de overschrijvingsformulieren naar de adverteerders voor een verlenging van hun contract en naar de abonnees voor een nieuw abonnement versturen, is het bang afwachten of er wel genoeg geld in het laatje komt. Dit jaar hebben we geanticipeerd op ons 75-jarig bestaan en dat blijkt te werken, want we kregen al heel wat verlengingen. We kunnen dus weer een tijdje verder (opgelucht). Nochtans moesten we de abonnementsprijzen ietwat verhogen door de papier- en drukkosten. Wat de adverteerders betreft, is er grote concurrentie van sociale media. Maar voorlopig blijven de vaste adverteerders wel terugkeren. Zonder hen zou het moeilijk zijn om te blijven bestaan.”

Maar er is nog een tweede ‘bedreiging’ voor de toekomst van De Serrist. Een bouwpromotor heeft immers plannen om op de site rond de drukkerij appartementen te bouwen. Ook het perceel waar de drukkerij van De Serrist op staat, maakt deel uit van het plan. “Maar voorlopig zijn dit slechts geruchten”, verduidelijkt Maes. “De Serrist bestaat 75 jaar, we zijn dus niet van plan om zomaar te stoppen.