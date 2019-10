Regen houdt wandelaars niet tegen op de ‘Dag van het Zoniënwoud’ JCV

17u34 0 Hoeilaart Zondag konden bosliefhebbers het woud van een nieuwe kant ontdekken op de ‘Dag van het Zoniënwoud’. De hele dag waren er animaties, bezoeken en activiteiten waarmee je kennis kon maken met het bos.

De regen hield de bezoekers wat weg van de centrale marktplaats aan het Kasteel van Groenendaal. Daar stelden verschillende organisaties die met het bos werken hun activiteiten voor. De marktplaats was te voet en per fiets verbonden met de poorten van Jezus-Eik, Middenhut, Rood Klooster, Terhulpen, Tervuren en Bosvoorde.

Hoewel de regen de organisatie parten speelde, kon de organisatie tevreden zijn. “Onze gegidste wandelingen hadden succes en wie zich op voorhand had ingeschreven voor een activiteit is ook komen opdagen”, zegt Patrick Huvenne van het Agentschap voor Natuur en Bos. “We mikten sowieso op een wat kleinschaliger editie dit jaar. En het blijft de bedoeling dart de mensen kunnen kennismaken met het bos en het beheer ervan.”

Zowel het Brussels, Vlaams als Waals Gewest zetten mee de schouders onder de dag. De Dag van het Zoniënwoud maakt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deel uit van het ‘Good Food-ontmoetingen’, kadert in het Vlaams Gewest binnen de ‘Week van het bos’ en is in het Waals Gewest onderdeel van het ‘Week-end du Bois et des Forêts d’Ardenne’.