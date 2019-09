Provinciale samenaankoop ‘Behaag je tuin’ denkt dit jaar ook aan de paarden Robby Dierickx

10 september 2019

15u29 0 Hoeilaart Nadat vorig jaar 770 Vlaams-Brabanders deelnamen aan de samenaankoop ‘Behaag je tuin’ starten de provincie en de Vlaams-Brabantse regionale landschappen nu opnieuw een samenaankoop van inheemse hagen, heggen, houtkanten en hoogstam(fruit)bomen voor in de tuin. Maar dit jaar kunnen ook paardvriendelijke plantenpakketten aangekocht worden.

Nog tot 31 oktober kunnen inwoners van Vlaams-Brabant aan interessante prijzen kwalitatief en streekeigen plantgoed bestellen om hun tuin te vergroenen. Naast de hagen, heggen, houtkanten en hoogstam(fruit)bomen zijn er dit jaar ook paardvriendelijke pakketten in het aanbod. Een paardenheg is immers goed voor het welzijn van het paard, zorgt voor beschutting tegen de zon, wind en regen, en is een extra bron van ruwvoer.

“Als paardenliefhebber wou ik geen saaie kale weide, maar een gevarieerde weide met bomen en struiken”, zegt Steve Fontyn, paardeneigenaar uit Hoeilaart en deelnemer van de eerste groepsaankoop. “Ook voor de paarden is dat super. Ze hebben meer beweging en vullen hun dieet aan met de nodige mineralen door aan overhangende takken en bladeren te knabbelen. En zo kan ik ook de natuur een handje helpen.”

“Met deze actie willen we de klimaatverandering aanpakken”, zegt gedeputeerde voor Leefmilieu Bart Nevens (N-VA). “Meer bomen in de tuin zorgen ook voor verkoeling bij extreme temperaturen, iets waar we door de klimaatverandering meer nood aan zullen hebben. Ook insecten, vogels en kleine zoogdieren zullen je dankbaar zijn.”

Meer informatie over het project staat op www.behaagjetuin.be.