Proefproject wijkbus loopt op zijn einde: gebruikers wordt om mening gevraagd Robby Dierickx

03 februari 2020

09u12 1 Hoeilaart Het proefproject van de wijkbus in Hoeilaart – de bus die inwoners van de meer afgelegen wijken gratis naar het centrum van de druivengemeente brengt – loopt midden deze maand af. Daarom vraagt de gemeente de gebruikers om een evaluatie van het project te maken.

Midden oktober reed de wijkbus in Hoeilaart voor het eerst uit. Met het initiatief wil het gemeentebestuur de minder mobiele bewoners van de meer afgelegen wijken vlot naar het centrum en terug naar huis kunnen vervoeren. Het proefproject van vier maanden loopt midden februari af. Het bestuur zal de wijkbus de komende weken evalueren en beslissen of er voldoende draagvlak voor is. Daarom wordt ook de mening van de gebruikers gevraagd. Zij kunnen een korte enquête invullen via www.hoeilaart.be/evaluatie-proefproject-wijkbus.

De gemeente vraagt ook niet-gebruikers om de enquête in te vullen, zodat het schepencollege weet waarom ze geen gebruik van de bus maken of waarom ze afgehaakt hebben.