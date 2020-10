Proefproject marktbus loopt vrijdag af: schepencollege evalueert initiatief Robby Dierickx

08 oktober 2020

15u00 1 Hoeilaart Vrijdag rijdt de marktbus in Hoeilaart voorlopig voor de laatste keer uit. Het proefproject loopt immers ten einde en het schepencollege zal zich nu buigen over het initiatief.

Een jaar geleden reed de wijkbus voor het eerst uit, maar in februari werd dat alternatief omgedoopt tot ‘marktbus’. Daar waar de bus voordien op verschillende dagen uitreed, werden de ritten nu beperkt tot vrijdag, de dag waarop het markt is in Hoeilaart. Doel van het initiatief? Bewoners van de wijken die niet bediend worden door het openbaar vervoer toch gemakkelijk naar het dorpscentrum krijgen. Sinds februari – op de periode van de lockdown na – rijdt de bus elke vrijdag tussen 9.34 en 13.15 uur uit. Gemiddeld maakten telkens zowat vijftien reizigers gebruik van het bus.

Nu het proefproject afloopt, zal het gemeentebestuur evalueren en bekijken met welke mobiliteitsoplossingen het wil verder gaan om haar doelstelling te bereiken. “Ondertussen kunnen de Hoeilanders wel nog steeds gebruik maken van de gratis ritten van De Lijn binnen onze gemeente”, zegt mobiliteitsschepen Pieter Muyldermans (PRO Hoeilaart).