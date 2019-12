Primeur in Hoeilaart: meerderheidspartij PRO Hoeilaart heeft voortaan twee voorzitters Robby Dierickx

10 december 2019

11u34 0 Hoeilaart Maarten Bresseleers (42) en Anke Claassen (41): dat zijn de twee nieuwe voorzitters van meerderheidspartij PRO Hoeilaart. Ze volgen samen Sylvie Gahy op. De partij koos bewust voor twee voorzitters met als doel de partij verder te verjongen.

Het is voor het eerst in Hoeilaart dat twee mensen de partij zullen leiden. “Die keuze komt er om de uitdagende taak om de partij te verjongen tot een goed eind te brengen”, zegt Anke Claassen, die als communicatieadviseur werkt en lid is van sp.a. “De mensen die de partij in 1986 hebben opgericht, worden een dagje ouder. Tegen de volgende verkiezingen zullen we opnieuw meer jonge mensen moeten vinden en klaarstomen om onze fantastische verkiezingsuitslag van oktober vorig jaar minstens te kunnen evenaren. Het vele werk dat hiervoor nodig is, doen we best met twee.”

Volgens Maarten Bresseleers, lid van Groen en werkzaam in de culturele sector, zullen hij en Anke Claassen de lijn van Sylvie Gahy – die zes jaar voorzitter was – volgen. “We willen voor een goede teamgeest, een uitstekende verstandhouding met onze coalitiepartner Open Vld en een nog grotere betrokkenheid van onze leden zorgen. Zo gaan we het verschil kunnen blijven maken. Nu, maar ook in de toekomst.”