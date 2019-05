Politie zoek dader en getuige van aanranding in Zoniënwoud JCV

27 mei 2019

18u47 3 Hoeilaart De politie is op zoek naar de man die op 18 maart een jonge vrouw zou hebben aangerand in het Zoniënwoud in Hoeilaart. Het parket van Halle-Vilvoorde heeft een opsporingsbericht verspreid voor een Franstalige man van ongeveer 20 jaar oud. Er wordt ook een belangrijke getuige gezocht.

De 24-jarige vrouw was in de namiddag van 18 maart aan het joggen in de buurt van de Koningsvijvers, niet ver van het treinstation van Groenendaal, toen ze plots langs achteren vastgegrepen en bedreigd werd door een man met een vuurwapen. De vrouw kon ontsnappen zonder verwondingen en verwittigde de politie. Het geval leidde tot ongerustheid in Hoeilaart en bij mensen die regelmatig joggen in het bos.

Het parket van Halle-Vilvoorde heeft nu een opsporingsbericht verspreid voor de mogelijke dader. Die is ongeveer 1m75 lang en slank gebouwd. Hij is rond de 20 jaar oud, heeft een getaande huidskleur en spreekt Frans. Hij heeft kort zwart haar, een boksersneus en een beginnende snor.

Op het moment van de feiten droeg hij donkere kledij en een grijze donsjas met een kap. Hij had eveneens een rugzak bij zich.

De speurders zijn ook op zoek naar een belangrijke getuige die tijdens de feiten in de buurt werd gezien. Het gaat om een man met een getaande huidskleur en met een diamantvormige tatoeage op de linkerzijde van zijn nek.

Wie meer weet of een tip heeft, kan contact opnemen met de Federale Politie via hun website of via het gratis nummer 0800/30 300.