Politie Hoeilaart vat zeven dieven in amper een week tijd SHVM

18 oktober 2019

15u26 0 Hoeilaart De politie van de Druivenstreek betrapte dankzij alerte bewoners maar liefst zeven dieven in amper een week. De onderzoeksrechter liet vier verdachten vrij.

Twee weken geleden kreeg politie Druivenstreek melding van twee pogingen tot inbraak in woningen. Op basis van getuigenissen van alerte bewoners en de inzet van het BIN-netwerk in Hoeilaart, startten vijf ploegen een zoektocht naar de verdachten. De agenten werden bijgestaan door een ploeg van de politiezone Rode en de helikopter van de Federale Politie. Ook een speurhond kwam ter plaatse.

Na een zoektocht van één uur lang werden drie minderjarige verdachten aangetroffen. Twee onder hen werden voorgeleid bij de jeugdrechter, die hen ’s anderendaags vrijliet.

Schroevendraaier

Vorige week spotte een alerte bewoner uit Overijse twee personen die zich verdacht gedroegen. Daarop belde de getuige meteen de politie, die vervolgens de verdachten controleerde. De politie trof een schroevendraaier en handschoenen bij hen aan.

Enkele minuten later werd de politie geïnformeerd over een inbraak in een woning. Verder onderzoek wees uit dat de schroevendraaier die één van de verdachten bijhad, gebruikt werd voor het plegen van de inbraak. Beide meerderjarigen uit het Brusselse werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hen nadien vrijliet.

Crash

Vorige week registreerden ANPR-camera’s, die nummerplaten registreren, in Jezus-Eik een hit voor een gestolen wagen. De politieploeg kon de wagen aantreffen, die vervolgens de vlucht nam. De agenten zetten de achtervolging in. Daarbij crashte de gestolen wagen op de R0 in Tervuren.

Verschillende verdachten namen de vlucht in het Zoniënwoud. Na een zoektocht met een speurhond kon materiaal aangetroffen worden dat door de verdachten werd achtergelaten. Op basis daarvan konden twee minderjarige verdachten ’s nachts nog gearresteerd worden. Beiden werden door de jeugdrechter geplaatst in een instelling.

Het onderzoek naar de andere verdachten loopt verder, laat de politie weten. Intussen werden ook spullen in de wagen aangetroffen die gestolen werden bij een andere woninginbraak.