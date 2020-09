Pendelaars kunnen fiets voortaan veilig en droog aan station Groenendaal stallen Robby Dierickx

02 september 2020

15u58 1 Hoeilaart Wie met de fiets naar het station van Groenendaal rijdt, kan zijn tweewieler voortaan veilig en beschut voor regen en wind in een fietsbox stallen. Kostprijs: 60 euro per jaar.

Om pendelaars te overtuigen om met de fiets naar het station van Groenendaal te rijden in plaats van met de wagen, werden er recent twee fietsboxen geplaatst. Het initiatief kadert in het meerjarenplan 2020-2025, waarin het gemeentebestuur het ondersteunen van de zachte weggebruikers en het stimuleren van combimobiliteit vooropstelt.

In elke fietsbox is plaats voor zeven fietsen. Een jaarcontract kost 60 euro, maar gebruikers moeten ook 20 euro waarborg betalen om de sleutel van de toegangsdeur te krijgen. Iedereen blijft verantwoordelijk voor zijn eigen fiets, die het best met een slot of ketting beveiligd wordt in de fietsbox.