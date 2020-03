Passioneel drama op gemeentevijver: mannetjeszwaan krijgt na twee jaar gezelschap, maar doodt vrouwtje bij ruzie JCV RDK

08 maart 2020

14u57 50 Hoeilaart Drama op de gemeentelijke vijver in het Jan van Ruusbroecpark in Hoeilaart. De mannetjeszwaan op de vijver kreeg er twee weken geleden gezelschap van een vrouwtje na twee jaar eenzaamheid. De vijver bleek echter te klein voor de beide zwanen, want zondagmorgen doodde het mannetje zijn partner bij een gevecht.

Volgens getuigen kwam het zondagmorgen tot een gevecht tussen de twee zwanen. “Daarbij heeft het mannetje het vrouwtje verdronken”, zegt schepen van Dierenwelzijn Joris Pijpen (Open Vld). “Er is geen aanwijzing dat er iemand anders in het spel zou zijn. Een dame heeft het gevecht ook vanuit het raam van haar appartement gezien. Blijkbaar is dit niet ongewoon en zou het gaan om de dominantie op de vijver.”

De twee zwanen waren net geen twee weken bij elkaar. Daarvoor was de mannetjeszwaan twee jaar lang alleen op de vijver in het park. Om hem bij zijn eenzaamheid te helpen was de gemeente Hoeilaart op zoek gegaan naar een geschikte partner. Die vond ze uiteindelijk in Brugge en zo werd het vrouwtje overgebracht.

“Het is zeer spijtig dat het zo is gelopen”, zegt Pijpen. “De natuur kan hard zijn. Nochtans hadden we opgevangen dat de twee al in de weer waren geweest met takjes en twijgjes voor een nest, maar dat heeft dus niet mogen zijn. Ik wil er wel op wijzen dat er in het verleden nooit problemen geweest zijn met onze mannetjeszwaan, dit is de eerst keer dat we weten dat hij agressief is. Met bezoekers van het park is er nooit een incident geweest.”

De gemeente Hoeilaart had voor het koppel zwanen ook een wedstrijd opgezet om de namen te kiezen. De twee waren nog maar net Petoetje en Petatje gedoopt, naar de bekende Nero-figuren.