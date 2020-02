Oude, beschermde gietijzeren wegwijzer tot eind april in spotlights Robby Dierickx

11u12 0 Hoeilaart De oude gietijzeren wegwijzer die op de parking van het gemeentehuis van Hoeilaart staat en die eind 2018 beschermd werd, staat tot eind april letterlijk in de spotlights. Dit in het kader van een wedstrijd van Recupel, waarbij de tien mooiste hoekjes van het land speciaal verlicht worden.

In 2018 recycleerden de Belgen negen miljoen lampen en armaturen. Als bedanking heeft Recupel spots gezet op de mooiste hoekjes van het land. In totaal waren er 250 inzendingen en een jury selecteerde tien winnaars. Daaronder ook de oude gietijzeren wegwijzer op de parking van het gemeentehuis in Hoeilaart. Tot april wordt de paal dan ook speciaal verlicht.

De neoclassicistische vorm van de wegwijzer is typisch voor de wegwijzers van eind 19de en begin 20ste eeuw. De blauwwitte kleur zou een gevolg zijn van een onderhoudsbeurt door de Touring Club de Belgique. De paal is een zeldzaam bewaard exemplaar met signatuur van de Hoeilaartse IJzergieterij Desbeck. Om te vermijden dat de wegwijzer zou verdwijnen, beschermde de Vlaamse overheid de paal op 4 oktober 2018 als monument.