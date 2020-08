Ook Hoeilaart krijgt zomerschool: vanaf maandag wiskunde en fysica in GC Felix Sohie Robby Dierickx

12 augustus 2020

15u18 1 Hoeilaart Leerlingen die door het coronavirus wat leerachterstand opliepen omdat ze wekenlang via de computer les kregen, kunnen vanaf maandag in gemeenschapscentrum Felix Sohie in Hoeilaart wiskunde en fysica volgen. De zomerschool is de komende twee weken open voor leerlingen van het vijfde en zesde jaar ASO.

In een zomerschool krijgen leerlingen in kleine groepjes essentiële leerstof op maat aangeboden. De gratis zomerscholen zijn een gevolg van de wekenlange sluiting van de scholen door het coronavirus. Vanaf maandag wordt in gemeenschapscentrum Felix Sohie wiskunde en fysica aangeboden. Leerlingen kunnen alles grondig herhalen en worden op die manier klaargestoomd voor het nieuwe schooljaar.

Ze worden volgens leerjaar ingedeeld in twee groepen. De aangeboden inhoud is gebaseerd op de vakfiches die voorzien worden door de examencommissie. De lesdagen starten telkens om 9 uur en eindigen om 16 uur, met een uur middagpauze. In de voormiddag worden er groepslessen voorzien in groepjes van maximaal tien leerlingen. Na de middag worden de leerlingen op maat ondersteund door de leerkrachten, ervaren lesgevers van Solutio. Inschrijven kan via hier.