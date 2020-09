Ontwerpplannen nieuwe stationsparking Groenendaal in laatste fase: meer groen en 200 parkeerplaatsen Robby Dierickx

29 september 2020

09u52 1 Hoeilaart Als alles volgens plan blijft verlopen, dan starten de werken voor de aanleg van een nieuwe parking aan het station van Groenendaal in de loop van volgend jaar. Volgens de plannen komt er meer groen en worden er ook tweehonderd parkeerplaatsen gecreëerd, een verdubbeling ten opzichte van vandaag.

Al verschillende jaren is de gemeente Hoeilaart vragende partij voor een vernieuwing en uitbreiding van de stationsparking in Groenendaal. Burgemeester Tim Vandenput (Open Vld) liet in het verleden meermaals weten dat het beperkt aantal parkeerplaatsen mensen tegenhoudt om de trein te nemen, waardoor ze met de wagen naar Brussel trekken. Maar de voorbije maanden werd door de verschillende partners eindelijk de laatste hand gelegd aan een ontwerp voor een nieuwe parking. De plannen moeten wel nog officieel goedgekeurd worden door alle partners, waarna de NMBS de aanvraag voor de omgevingsvergunning kan indienen.

“Waar vandaag de parkeerplaatsen zijn – pal voor het stationsgebouw – komt in de toekomst een stationsplein”, legt schepen van Infrastructuurprojecten Marc Vanderlinden (Open Vld) uit. “Er komen onder meer fietsboxen en de halte van De Lijn. Rechts naast het station, waar vandaag de werfplaats voor de GEN-werken is, komen tweehonderd parkeerplaatsen. Dat is meer dan een verdubbeling, want vandaag zijn er zowat negentig plaatsen.”

Veel groen

Daarnaast komt er ook veel groen. “Het plan bevat een groot deel ontharding”, aldus nog de schepen. “De belevingswaarde is hoog en vormt een meerwaarde voor de toegang tot het Zoniënwoud.

De gemeente hoopt 80 procent van het geraamde bedrag van 381.000 euro voor het bloemenrijk grasland of extensief grasland en de 158 nieuwe bomen te krijgen. Het overige bedrag, zowat 76.400 euro, zal de gemeente zelf bijdragen vanuit het investeringsfonds. Verwacht wordt dat de werken in de loop van volgend jaar kunnen starten. Er zal gefaseerd gewerkt worden.