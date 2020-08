Ongeval tussen trein en werfvoertuig in Hoeilaart: geen gewonden, wel hinder op spoor Robby Dierickx

06 augustus 2020

11u40 6 Hoeilaart In het Vlaams-Brabantse Hoeilaart is een trein donderdagochtend tegen een werfvoertuig gereden. Het ging volgens Infrabel om een zijdelingse aanrijding van een laadbak die achter een tractor hing. Er vielen geen gewonden. De 37 reizigers op de trein tussen Louvain-la-Neuve en Brussel-Zuid konden overstappen op een andere trein.

De aanrijding gebeurde donderdagochtend om 10.15 uur ter hoogte van de vertakking Bakenbos, op een steenworp van het station van Hoeilaart. “Daar wordt momenteel in het kader van het Gewestelijk ExpresNet aan de sporen gewerkt”, zegt Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken. “Een werknemer van een aannemer reed met een tractor naast het spoor. Achter die tractor hing een laadbak met een watertank. Toen de arbeider draaide, hing een deel van de laadbak over het vrije ruimteprofiel dat een trein nodig heeft wanneer hij op de sporen rijdt. Daardoor kon de bestuurder van de trein die van Louvain-la-Neuve naar Brussel-Zuid reed de aanrijding niet voorkomen. Omdat de trein zich vlak bij het station van Hoeilaart bevond, ging het om een aanrijding tegen een relatief lage snelheid.”

Bij het ongeval vielen geen gewonden. De 37 reizigers konden in het station van Hoeilaart overstappen op een andere trein. Momenteel moet al het verkeer tussen de druivengemeente en Etterbeek over één in plaats van twee sporen, wat tot enkele kleine vertragingen leidt. De betrokken trein moet nog onderzocht worden.