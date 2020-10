Onderzoek naar gedumpte vaten met chemicaliën afgesloten: geen daders gevat Robby Dierickx

05 oktober 2020

15u11 0 Hoeilaart Bijna twee maanden nadat Bijna twee maanden nadat tien vaten met chemicaliën aangetroffen werden in Paardenwater, een zijstraat van de Joseph Kumpsstraat, in Hoeilaart is het onderzoek voorlopig afgesloten. Er werden geen daders gevat.

Op zaterdag 15 augustus trof een voorbijganger een tiental vaten onder een brug in Paardenwater in Hoeilaart aan. De brandweer kwam massaal ter plaatse, net als de Civiele Bescherming. Die laatste ruimde de vaten op. Nu, bijna twee maanden later, laat het parket Halle-Vilvoorde weten dat het onderzoek naar de gedumpte vaten “voorlopig afgesloten” werd. “Het onderzoek naar de daders heeft immers geen nuttige sporen opgeleverd”, zegt Gilles Blondeau. Om welke chemicaliën het ging, is ook niet duidelijk. Volgens het parket werden de vaten na het aantreffen ervan vernietigd zonder dat de aard van de stoffen werd nagegaan.