Omwonenden toveren saaie geluidsmuur om tot 150 meter lang schilderij: "Mensen plannen hun wandeling speciaal langs onze straat"

25 oktober 2019

08u43 0 Hoeilaart Ruim een half jaar hebben ze eraan gewerkt, maar nu is het huzarenstukje van hobbyschilders Monique De Cooman (69) en Raf Nagels (64) zo goed als klaar. Ze toverden een saaie, grijze geluidsmuur van Infrabel in de Vosdellestraat in Hoeilaart om tot een impressionant kunstwerk. “De bewoners van de straat aan de overkant van de spoorweg hebben al gevraagd of we ook daar de geluidsmuur willen beschilderen”, zeggen de hobbyschilders.

Wie door de Vosdellestraat in Hoeilaart wandelt, waant zich haast in een kunstgalerij. De saaie, grijze geluidsmuur die Infrabel drie jaar geleden plaatste in het kader van de GEN-werken – waarbij het aantal sporen tussen het Waalse Louvain-la-Neuve en Brussel van twee naar vier opgetrokken werd – is over een afstand van 150 meter omgetoverd tot een indrukwekkend kunstwerk. Monique De Cooman en Raf Nagels, twee hobbyschilders die in de straat wonen, hebben er de voorbije maanden honderden uren werk in gestoken. En het resultaat… dat mag gezien worden.

Monique kreeg begin maart het idee om de geluidsmuur te beschilderen. “Want het is maar saai om je woning uit te wandelen en steeds op een grijze muur te moeten kijken”, zegt ze. “En dus begon ik er in de lente ietwat aarzelend aan. Eerst met krijt, nadien pas met penseel en verf. Dagen heb ik er versleten, maar met heel veel plezier.”

Positivisme

Al snel kreeg ze de hulp van buurtbewoner Raf Nagels. Ook hij is als hobbyschilder verknocht aan zijn penseel. “Met dit project wilden we een straat creëren die positivisme uitstraalt. En daar zijn we meer dan in geslaagd. Buren kwamen ons zelfs verf geven. Ze moedigden ons heel vaak aan en zijn verheugd met het resultaat. Welke opmerking ons het meeste deugd deed? Die van een befaamde kunstenaar die in onze wijk woont en vindt dat het megalomaan infrastructuurproject helemaal ‘verdwenen’ is dankzij het kunstwerk.”

Ik denk dat spoorwegbeheerder Infrabel best tevreden is met dit kunstwerk. Liever dit dan om de haverklap graffiti van de muur te moeten halen, niet? Hobbyschilder Raf Nagels

De 150 meter lange muurschildering mag dan wel van de hand van Monique en Raf zijn, toch is de hele straat bij dit project betrokken. “Zo werden alle bewoners in het kunstwerk verwerkt”, legt Monique uit. “Ze kregen zelf de keuze op welke manier. Zo koos het ene gezin ervoor om in de huid van vossen te kruipen, terwijl wagens de leden van een ander gezin voorstellen. Regelmatig kregen we de vraag van kindjes of ze mochten helpen, maar dat was niet evident. Dus hebben we hen de kans gegeven om hun handafdruk op de muur te planten.”

Het project lokt echter niet alleen de aandacht van de bewoners van de straat, maar ook van mensen van ver daarbuiten. “Vroeger zagen we hier eigenlijk amper wandelaars”, weet Raf. “Nu lijkt onze straat wel deel uit te maken van een wandelroute (lacht). En de wandelaars nemen ruim de tijd om foto’s te maken van ons kunstwerk.”

Overkant straat

Voor Monique zit het voornaamste werk er inmiddels na een dik half jaar op, want haar gedeelte van de muur – goed voor zowat 100 meter - is helemaal beschilderd. “Op vraag van bewoners voeg ik er hier en daar nog wat details aan toe, maar meer ook niet. Ondertussen hebben de bewoners van de straat aan de overkant van de spoorweg ons gevraagd om ook hun geluidsmuur onder handen te nemen. En waarom zouden we dat niet doen? (lacht).” Op het gedeelte van de muur dat Raf voor zijn rekening nam, is wel nog wat plaats voor uitbreiding. “Maar dat zal voor na mijn pensioen volgend jaar zijn”, klinkt het.

En wat als Infrabel ooit beslist om de muurschildering te verwijderen? “We hebben waterverf gebruikt, dus alles kan er snel afgehaald worden”, aldus nog Monique. “Maar ik denk dat de spoorwegbeheerder best tevreden is met dit kunstwerk”, vult Raf aan. “Liever dit dan om de haverklap graffiti van de muur te moeten halen, niet?”