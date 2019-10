Nutswerken in vijf straten in afwachting van grote rioleringswerken gestart RDK

02 oktober 2019

10u05 0

De nutsmaatschappijen zijn in de Kasteelstraat, J.B. Michielsstraat, J.B. Devisstraat, Vlaanderveldlaan en J.B. Charlierlaan in Hoeilaart gestart met het vernieuwen van de leidingen van gas, elektriciteit, water en telecom. Die werken gebeuren ter voorbereiding van de ingrijpende rioleringswerkzaamheden die in 2021 in de straten uitgevoerd zullen worden.

Om de hinder voor de omgeving te beperken, wordt momenteel in fases gewerkt. Maandag is fase 1 in de Kasteelstraat en de J.B. Devisstraat gestart. Daar wordt tot 12 oktober gewerkt. In fase 2 - van 14 tot 26 oktober – is de J.B. Michielsstraat aan de beurt. In fase 3 wordt tussen 28 en 30 oktober in de Vlaanderveldlaan tussen de Baron de Man d’Attenrodestraat en de J.B. Michielsstraat gewerkt. Tot slot is de J.B. Charlierlaan aan de hoogspanningscabine ter hoogte van de jeugdlokalen De Joengele tussen 4 en 6 november aan de beurt.

Er worden lokaal enkele omleidingen voorzien. Voor fietsers loopt de omleiding in beide richtingen via de J.B. Charlierlaan en de Rode Kruisstraat.