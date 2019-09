Nu al chalet reserveren voor kerstmarkt RDK

24 september 2019

16u12 0 Hoeilaart De herfst mag dan wel nog maar pas begonnen zijn, maar in Hoeilaart gaat men nu al op zoek naar standhouders voor de kerstmarkt. Die vindt dit jaar van 13 tot en met 15 december op het Gemeenteplein plaats. Tot 18 oktober kunnen verkoopstandjes gereserveerd worden.

Op vrijdag 13 december om 18 uur wordt de kerstmarkt geopend. Op het Gemeenteplein zullen behalve sfeervolle standjes ook kinderanimatie en optredens voorzien worden. Wie graag een kraampje wil bemannen op de kerstmarkt moet zich voor 18 oktober inschrijven. De huurprijs van een chalet bedraagt 70 euro voor drie dagen, 50 euro voor twee dagen en 25 euro voor één dag. De waarborg is 50 euro. De kerstmarkt wordt in twee zones onderverdeeld. In zone 1 sluiten de chalets op vrijdag en zaterdag om 22 uur, in zone 2 blijven ze open tot middernacht.

Indien er veel kandidaat-standhouders zijn, zal er voor de toekenning van de chalets een puntensysteem toegepast worden. Wie reserveert voor drie dagen krijgt voorrang. Enkele andere voorrangscriteria zijn: in Hoeilaart wonen, eerdere deelname aan de kerstmarkt, en variatie en originaliteit van het aanbod.

Verenigingen of inwoners kunnen hun aanvraag tot 18 oktober via de website indienen of kunnen contact opnemen met de coördinator Evenementen van de dienst Vrije Tijd.