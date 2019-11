Nieuwe proefopstelling moet omgeving rond Het Groene Dal verkeersveiliger en kindvriendelijker maken Robby Dierickx

02 november 2019

15u54 0 Hoeilaart Omdat er de voorbije jaren heel wat klachten waren over verkeersonveilige situaties rond school Het Groene Dal in Hoeilaart start het schepencollege vanaf nu maandag met het proefproject ‘Schoolomgeving’. Er worden enkele maatregelen tijden de schoolspits genomen, maar ook daarbuiten.

Tijdens de schoolspits (tussen 8 en 9 uur en tussen 15.20 en 16 uur, en op woensdag tussen 11.45 en 12.25 uur) worden de A. Mousinstraat en een stukje van de W. Matstraat vlak voor de school afgesloten voor doorgaand verkeer en voorbehouden voor voetgangers en fietsers. Daarnaast worden automobilisten die uit de Weemstraat komen verplicht om langs de Sint-Annastraat en de J.B. Denayerstraat te rijden. Vanuit de W. Matstraat zal men de Weemstraat niet meer in kunnen rijden. Tot slot worden de drie parkeervakken in de Waversesteenweg ter hoogte van de school van 7.30 tot 9 uur en van 15.30 tot 17 uur voorbehouden als knuffelzone. Parkeren is er verboden.

Buiten de schoolspits blijft de W. Matstraat ter hoogte van de A. Mousinstraat afgesloten voor het verkeer richting de Koldamstraat. Wie vanuit de Weemstraat en de W. Matstraat richting het centrum wil, moet omrijden via de A. Mousinstraat. In de W. Matstraat zal tussen de A. Mousinstraat en de inrit van bouwbedrijf Jonné eenrichtingsverkeer van kracht zijn. Er zal alleen bergop gereden mogen worden. Tussen de Koldamstraat en de inrit van Jonné blijft tweerichtingsverkeer wel mogelijk. Tot slot komt er ook nog een permanente wijziging. Zo verdwijnen er aan de Sint-Clemensschool twee parkeervakken om in de Waversesteenweg een veilige doorgang te garanderen.

De hele proefopstelling wordt begin volgend jaar door alle betrokkenen geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. De inrichting van de schoolomgeving zal vervolgens aangepast worden in functie van de definitieve maatregelen.