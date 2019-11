Nieuwe kerkmuur moet na anderhalf jaar alweer afgebroken worden Robby Dierickx

21 november 2019

17u08 0 Hoeilaart De nieuwe kerkmuur, die anderhalf jaar geleden rond de Sint-Clemenskerk in Hoeilaart geplaatst werd, moet alweer afgebroken worden. Een jaar geleden werd een barst in de muur ontdekt en nu blijkt dat die veroorzaakt werd door slechte stabilisé. De aannemer vat de werken na Nieuwjaar aan.

Bij de heraanleg van het Gemeenteplein in Hoeilaart werd rond de bestaande kerkmuur een nieuwe muur gebouwd. Vorig jaar werd kort voor de kerstvakantie een barst in één van de hoeken van de muur ontdekt. Uit voorzorg werd de omgeving – en dus een deel van het voetpad – afgesloten. De gemeente voerde stabilisatiewerken uit zodat het gevaar geweken was, maar een structurele oplossing kwam er niet meteen. Tot vorige maand. “In oktober kwamen alle betrokken partijen samen en experten namen een klein stukje uit de muur”, zegt burgemeester Tim Vandenput (Open Vld).

“Daaruit bleek dat de oorzaak bij de stabilisé ligt. Die stabilisé werd tussen de oude en de nieuwe muur gegoten om de druk van de oude muur op te vangen. Maar in die stabilisé bleek gips te zitten. Door de regen is de gips beginnen uitzetten, waardoor de stabilisé eveneens uitzette en druk zette op de nieuwe muur, met de barst als gevolg. Daarnaast bleek dat de ijzers in de bewapening enkele centimeters te dun waren.”

Herstelling na Nieuwjaar

De gemeente stelde de aannemer inmiddels in gebreke, zodat die op zijn beurt verhaal kan halen bij de centrale die de stabilisé leverde. “Ondertussen heeft de aannemer aangegeven dat hij in januari of februari start met de afbraak en de heropbouw van de nieuwe muur. De ijzers van de bewapening zullen deze keer wel dik genoeg zijn en de stabilisé zal van beter kwaliteit zijn. Voorlopig blijft de omgeving rond de muur nog afgezet, al is er zeker geen instortingsgevaar.”