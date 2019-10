Nieuw sport- en jeugdcentrum Koldam feestelijk ingehuldigd SZM

13 oktober 2019

00u57 0 Hoeilaart Het nieuwe sport- en jeugdcentrum Koldam in Hoeilaart opende zaterdag eindelijk de deuren. In 2016 schreef de gemeente al een lastenboek om de infrastructuur van het sportcentrum aan te passen aan de hedendaagse behoeften. Deze eerste opening is maar een begin, want voor de volledige afwerking rekent de gemeente op een termijn van vijf jaar.

Een sportbehoeftenstudie uit 2011 had al eerder de wensen en noden van de sportclubs voor de toekomst aan het licht gebracht, en ook vanuit de jeugd kwam al langer de vraag naar modernere infrastructuur. In nauw overleg met gebruikers, verenigingen en raden, kregen de plannen vaste vorm en in juni vorig jaar gingen de werken van start. In een eerste fase werd de sporthal onder handen genomen, waarbij het gebouw tot één groot sport- en jeugdcentrum werd omgevormd. De verschillende ruimtes voor sport, ontspanning en spel kunnen er los van elkaar worden gebruikt worden, maar ook samen. Er kunnen daardoor meer activiteiten tegelijkertijd plaatsvinden.

Dit is wel maar een eerste fase van de werken, want voor de volledige renovatie rekent de gemeente op nog een termijn van vijf jaar. In 2020 volgt nog de afbraak van jeugdcentrum Koldam. Het jaar nadien breidt in een tweede fase de tennishal uit en in 2022-2023 komen de buitensportvelden en gemeenschappelijke accommodatie voor voetbal en tennis. Uiteindelijk zal er in 2024 een centrale parking worden aangelegd, met een fietsstallingen en knuffelzone.

Meer mensen, jong en oud, laten genieten van sport en spel is het uitgangspunt van al deze werken. Tijdens de inhuldiging van het nieuwe sport- en jeugdcentrum Koldam werd ook het Feest van de Sport gevierd. VRT-sportjournalist, Eddy Demarez, leidde de openingsplechtigheid in goede banen.