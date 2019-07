Nieuw op het Druivenfestival: Thé Dansant RDK

30 juli 2019

Op het Druivenfestival in Hoeilaart, dat van vrijdag 13 tot en met maandag 16 september plaatsvindt, wordt voor het eerst een Thé Dansant georganiseerd. Op zondag 15 september om 20 uur is iedereen welkom in gemeenschapscentrum Felix Sohie voor ‘Ik was 20 in 70’. Het deejayconcept van Gust De Coster en Jo met de Banjo komt naar Hoeilaart. Het duo brengt de beste dansnummers uit de jaren 70. Artiesten als Queen, Abba, The Doors, The Police en Boney M passeren de revue. De inkom is volledig gratis.