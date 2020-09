Nerocafé krijgt herinrichting: “Klant het gevoel geven dat hij Nerostrip binnenwandelt” Robby Dierickx

01 september 2020

14u13 0 Hoeilaart Het Nerocafé in Hoeilaart krijgt dit najaar een grondige make-over. Dat zijn de gemeente en concessiehouder Brouwerij Haacht overeengekomen bij de nieuwe concessieovereenkomst. “De bijkomende investering van brouwerij Haacht maakt dit mogelijk”, zegt schepen Joris Pijpen. Of de huidige uitbaters na die metamorfose nog achter de toog zullen staan, is nog niet duidelijk.

De concessieovereenkomst van het Nerocafé in het centrum van Hoeilaart was aan vernieuwing toe, maar alleen de huidige concessiehouder Brouwerij Haacht diende een aanvraag in. De gemeente besloot de nieuwe concessie dan ook aan de brouwerij toe te wijzen. “Eind deze maand loopt de huidige overeenkomst af en zullen de uitbaters beslissen of ze ook na de grondige renovatiewerken achter de toog van het Nerocafé zullen staan”, zegt schepen van Lokale Economie Joris Pijpen (Open Vld). “Die beslissing ligt volledig bij hen. Tot dan blijft het café gewoon open.”

Trekpleister

In het najaar zal het Nerocafé een tijdje sluiten voor de grondige renovatiewerken, waarna het begin volgend jaar opnieuw de deuren zal openen. “Het Nerocafé is sinds jaar en dag een trekpleister en uithangbord van de gemeente, maar het is al langer de wens om van het café een plek te maken die het gevoel geeft dat je een Nerostrip binnenstapt”, aldus nog Pijpen. “Met de bijkomende investering van brouwerij Haacht wordt dat nu mogelijk. De eerste conceptuele schetsen van de nieuwe inrichting zijn alvast veelbelovend.”

Brouwerij Haacht neemt 70.000 euro van de kosten voor haar rekening, de gemeente betaalt 100.000 euro. De nieuwe concessieovereenkomst voorziet ook in een ruimer aanbod van streekproducten. Ook zal het Nerobier op de kaart staan en zal de Marc Sleen-stichting nauwer betrokken worden voor evenementen en exposities.