Nerocafé heeft met Jan (37) nieuwe uitbater: “Jammer dat ik niet tijdens Druivenfestival kan openen” Voormalige werknemer neemt brasserie in geklasseerd tramstation over Robby Dierickx

10 september 2019

16u56 0 Hoeilaart Een maand nadat het Nerocafé in het centrum van Hoeilaart leeg kwam te staan, heeft de brasserie een nieuwe uitbater. Jan Didden (37), die er al vijftien jaar werkte, heropent het café binnen enkele weken. Hij had gehoopt de deuren van het voormalige tramstation komend weekend tijdens het Druivenfestival al open te kunnen zwaaien, maar de administratieve rompslomp dwarsboomde zijn plannen.

Een maandje geleden kwam het Nerocafé op het kruispunt van de Albert Biesmanslaan met de Henri Caronstraat plots leeg te staan. De uitbater ging immers failliet. Maar lang hebben de gemeente Hoeilaart – de eigenaar van het pand dat tot 1958 een tramstation was – en concessiehouder Brouwerij Haacht niet naar een nieuwe uitbater moeten zoeken, want voormalig werknemer Jan Didden stelde zich meteen kandidaat. “Ik heb in totaal vijftien jaar in de brasserie gewerkt, dus ken niet alleen de werking door en door, maar ik ken ook alle klanten”, vertelt de 37-jarige Hoeilander. “Voor mij was het dan ook de uitgelezen kans om zelf een zaak te runnen.”

Met het oog op het Druivenfestival dat nu vrijdag start en traditioneel enkele duizenden Hoeilanders en inwoners van omliggende gemeenten de straat op brengt, had Jan Didden gehoopt komend weekend al de deuren van het Nerocafé te kunnen heropenen. Maar door de administratieve rompslomp is die termijn onhaalbaar. “Ik heb nog enkele vergunningen nodig en ook de witte kassa is niet in orde”, vertelt hij. “Jammer, want het Druivenfestival is elk jaar een topweekend voor de brasserie. Maar haast en spoed is zelden goed. De brasserie nu al openen zou me alleen maar een hoop problemen bezorgen. Ik mik dan ook op een heropening eind deze maand of begin oktober.”

Einde concessie

Veel zal de Hoeilander naar eigen zeggen niet aan het concept van het alomgekende Nerocafé veranderen. “De muren kregen een ander kleurtje en er zullen misschien wat andere gerechten en suggesties op de kaart staan, maar dat is het dan ook”, aldus nog Didden. “De kok blijft dezelfde, dus ook dat verandert niet. In juni volgend jaar loopt de concessie met Brouwerij Haacht namelijk af en moet de gemeente op zoek naar een nieuwe concessiehouder. Een verlenging van het contract met Haacht is uiteraard een optie en dan zal ik wel kunnen blijven, maar als er een andere concessiehouder komt, is het onduidelijk of ik de uitbater kan blijven. Uiteraard hoop ik dat mijn verhaal hier al niet binnen negen maanden eindigt.”

Schepen van Lokale Economie Joris Pijpen (Open Vld) is tevreden dat het Nerocafé slechts voor een korte tijd leeg zal gestaan hebben. “Het is namelijk nooit leuk dat een geklasseerd pand voor lange tijd leeg staat. Met Jan Didden zal er ook een vertrouwd gezicht in de zaak staan, wat bijzonder positief is. Het is jammer dat de brasserie tijdens het Druivenfestival nog niet open kan. We vinden het een beetje vreemd dat Brouwerij Haacht komend weekend niet zelf iemand achter de toog zet. Zo’n weekend is immers een topweekend voor het Nerocafé.”