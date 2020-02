Na twee jaar is mannetjeszwaan niet langer eenzaam: Hoeilanders mogen mee naam voor nieuw koppel zoeken Robby Dierickx

24 februari 2020

08u50 2 Hoeilaart Twee jaar lang zwom hij alleen rond op de gemeentelijke vijver in het Jan van Ruusbroecpark in Hoeilaart, maar sinds kort heeft de mannetjeszwaan een nieuw vriendinnetje. Eind vorige week haalde de Hoeilaartse schepen van Dierenwelzijn Joris Pijpen immers een vrouwtjeszwaan in Brugge. De Hoeilanders mogen nu mee een naam kiezen voor het nieuwe koppel.

“Een zwaan heeft behoefte aan gezelschap en vooral aan die van het andere geslacht”, weet schepen Joris Pijpen (Open Vld). “Aangezien de mannetjeszwaan al twee jaar alleen was, waren we al een tijdje op zoek naar een vrouwtjeszwaan, maar we stonden op verschillende wachtlijsten. Uiteindelijk vonden we nu toch de geschikte zwaan in Brugge.”

De vrouwtjeszwaan, die acht jaar oud is, werd eind vorige week naar Hoeilaart gehaald. “Ze is ongeveer even oud als onze zwaan en het eerste contact tussen beide dieren verliep bijzonder goed”, aldus nog de schepen. “Hopelijk blijft alles goed de komende dagen en mogen we in de (nabije) toekomst misschien wel een nestje kuikens verwachten.”

Via de Facebookpagina van de gemeente Hoeilaart kunnen de inwoners mee een naam voor beide zwanen kiezen.