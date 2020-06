Na klachten over kwaliteit GFT-zakken kiest Interrand voor containers Robby Dierickx

29 juni 2020

09u56 0 Hoeilaart Vanaf midden volgend jaar zullen de inwoners van Hoeilaart, Overijse en Tervuren hun GFT-afval niet langer in een biocomposteerbare zak moeten gooien, maar kunnen ze hun groenafval in GFT-containers droppen.

De raad van bestuur van afvalintercommunale Interrand zette vorige week het licht op groen voor de komst van GFT-containers in haar drie gemeenten. Momenteel moeten inwoners het groenafval deponeren in biocomposteerbare zakken. Die werden een tijdje geleden in het leven geroepen omdat zowel Interrand als de inwoners niet tevreden waren over de kraftpapieren GFT-zakken. Zo waren er onder meer steeds terugkerende problemen met de leverancier. Daardoor werden de zakken uit omloop gehaald en vervangen door biocomposteerbare exemplaren. Maar over de kwaliteit ervan kwamen de voorbije maanden regelmatig klachten. Zo worden regelmatig problemen ondervonden wanneer de zakken gevuld moeten worden met veel tuinafval.

Daarom heeft Interrand beslist om vanaf midden volgend jaar GFT-containers in te voeren. “De biocomposteerbare zakken zullen in omloop blijven, maar met de invoering van GFT-containers willen we een oplossing bieden aan de inwoners die problemen ondervinden met de huidige GFT-zakken zonder terug te keren naar de ‘oude’ papieren zakken”, zegt Joke Lenseclaes, voorzitter van de afvalintercommunale. “De praktische kant van deze nieuwigheid zoals de groottes van de containers, prijs per lediging en de frequentie van de lediging zullen tijdens de volgende maanden beslist worden.”