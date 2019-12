Musical over, voor en door Hoeilanders eert Felix Sohie en de Druivenstreek Margo Koekoekx

01 december 2019

14u18 0 Hoeilaart Groot feest in Hoeilaart afgelopen weekend. In de Druivenstreek werkten ze aan een uniek project namelijk een musical ter ere van Felix Sohie waar maar liefst 503 mensen – voornamelijk Hoeilanders - deel namen aan de musical. “Daar zijn eigenlijk nog veel medewerkers bij op te tellen want er verzorgden heel veel helpende handen de catering tijdens het speelweekend”, vertelt producer Jan Van Assche.

We spraken hem tussen twee voorstellingen in en hoewel er zoveel man vollop bezig is, klinkt hij als de rust zelve. “Tot nu toe is alles perfect gelopen, zelfs met àl die technieken en kostuumwissels, wat natuurlijk niet evident is.”

380 Hoeilanders stonden op het podium en nog 120 zorgden voor vlot verloop achter de scène. Het is wellicht de grootste productie met voornamelijk eigen volk die ze op poten zette. “Iedereen die deelnam deed dat met volle goesting. Het waren allemaal amateurs, sommigen met ervaring binnen toneel, dans of zang, anderen konden zichzelf voor de volle 100% komen ontdekken. Er kwam heel wat stemcoaching en dergelijke aan te pas”, volgens Jan Van Assche.

Uitverkocht

Op 1 augustus begonnen ze met de ticketverkoop voor de VIP’s, vanaf 1 september kon echt iedereen tickets voor de meer dan 3000 plaatsen bemachtigen. De vijf voorstellingen van ‘FELIX, de musical’ waren een maand voor de speeldata volledig uitverkocht.

Geschiedenis

Het idee groeide uit persoonlijke interesse in de geschiedenis en overleg met zijn maten. Ze besloten drie jaar geleden om de musical waar hij eerder al eens aan begonnen was toch uit te werken. “Het verhaal gaat over Felix Sohie, een jonge man geboren in 1841 die tijdens de industriële revolutie begint te kweken onder glas. Een succesverhaal dat allesbepalend is geweest voor onze Druivenstreek”, vertelt een gepassioneerde Van Assche. Hij verwerkte een deel van Sohies levensverhaal eerder in de viering van 800 jaar Hoeilaart.

Samenhorigheid

De hoofdintentie was om vooral om mensen samen te brengen volgens Jan. En dat is gelukt. Tig verenigingen namen deel aan het project. “Verschillende dansscholen, academies en gewoon mensen die uit eigen interesse wouden deelnemen, stapten mee in het project.” Sinds februari gingen de eerste zangrepetities van start, vanaf augustus was zowat iedereen aan het repeteren en begin november werden alle stukken voor het eerst samen gebracht. “Er zijn altijd zieken of mensen die belet zijn. De eerste keer dat we voltallig waren was de generale repetitie”, klinkt het.

Het summum

Samen met een harde kern van tien man realiseerde producer en schrijver Jan Van Assche zijn grootste project ooit. De man heeft nochtans tal van projecten achter de rug waaronder Radio Zoniën en actieve inzet bij verschillende verenigingen. “Eigenlijk had het mooi geweest over tien jaar. Dan zou Felix Sohie 100 jaar overleden zijn, maar hier op mijn zeventigste aan beginnen zag ik niet zitten”, zegt Van Assche lachend. “Het is een knap, groot werk geweest maar dit zie ik mezelf niet nog eens doen. Dit was voor mij het summum. Het was speciaal en dat moet zo blijven. Dit is geen musical die je jaarlijks kan en moet organiseren, dan is er niets speciaals meer aan”, gaat hij verder.