Musical met 350 deelnemers eert Felix Sohie Totaalspektakel vertelt geschiedenis van pionier van de druiventeelt Robby Dierickx

07 oktober 2019

14u17 12 Hoeilaart Op vrijdag 29 en zaterdag 30 november én zondag 1 december nemen 350 Hoeilanders en inwoners van de andere druivengemeenten deel aan een unieke musical over Felix Sohie. De pionier van de druiventeelt zette de streek in de 19de en de 20ste eeuw op de wereldkaart. “Met deze musical eren we niet alleen Felix Sohie, maar brengen we ook 350 mensen samen”, zegt producer Jan Van Assche.

In 1841 zag Felix Sohie het levenslicht. 25 jaar later legde hij de basis voor de druiventeelt onder glas. Het doel? Allerlei soorten fruit – maar vooral druiven – aanbieden buiten het klassieke seizoen en toch van superieure kwaliteit. In amper tien jaar tijd groeit het bedrijf Sohie Frères uit tot een miljoenenzaak. Zelf wordt de familie schatrijk en in de jaren die volgden, deden talloze Hoeilanders hen na. Ook in buurgemeenten Overijse, Huldenberg en Terhulpen schieten de druiventelers als paddenstoelen uit de grond. In het interbellum zijn Overijse en Hoeilaart zelfs de rijkste gemeenten van België dankzij de druiventeelt.

Het idee ontstond vier jaar geleden, maar toen was er nog te weinig geweten over Sohie. We zijn toen met een soort onderzoek naar zijn leven gestart en in de tussentijd zijn er nog enkele publicaties over de man verschenen. Nu was de tijd dan ook rijp om een musical over hem te maken Producer Jan Van Assche

In 1986 werd een deel van het leven van Felix Sohie al verwerkt in het totaalspektakel ‘800 jaar Hoeilaart’ – eveneens van de hand van Jan Van Assche - maar nu wordt een volledige musical aan de pionier van de druiventeelt gewijd. “Het idee ontstond vier jaar geleden, maar toen was er nog te weinig geweten over Sohie”, zegt Jan Van Assche. “We zijn toen met een soort onderzoek naar zijn leven gestart en in de tussentijd zijn er nog enkele publicaties over de man verschenen. Nu was de tijd dan ook rijp om een musical over hem te maken.”

Geen toneelachtergrond

Om het totaalspektakel georganiseerd te krijgen, werkt Van Assche samen met de drie Hoeilaartse toneelverenigingen Reintje, Klem en De Jonge Druivelaar én Tros, de toneelvereniging uit Overijse. Ook toneelspelers uit Huldenberg en Tervuren zullen eind volgende maand op de planken staan, net als dansgroepen ‘Step by Step’, ‘Deadline Dance’, ‘X-plosion Dance’ en ‘Soulstep Dance Crew’. “In totaal verschijnen zowat 350 mensen op het podium”, gaat Van Assche verder. “De ene met tonnen ervaring, de andere zonder ook maar enige toneelachtergrond. Maar dat maakt het net zo uniek en spannend. Binnenkort starten de echte repetities en vanaf begin november volgen de massascènes waarbij tot 200 man samen op het podium staat. We hebben nog heel wat werk voor de boeg en het zal nipt worden, maar de deadline zal gehaald worden (lacht).”

Ook burgemeester Tim Vandenput heeft een rol in de musical. Hij speelt – hoe kan het ook anders – Guillaume Eggerickx, de voormalige burgemeester van de druivengemeente. Daarnaast is er ook een rol voor de Huldenbergse gravin en model Katia Della Faille.

De voorstellingen vinden op vrijdag 29 november om 20 uur, zaterdag 30 november om 15 en 20 uur en zondag 1 december om 14 en 19 uur in de vernieuwde sporthal van Hoeilaart plaats. Tickets zijn te koop op www.felixdemusical.be. Van de 3.000 kaartjes zijn er nog zo’n 700 over.