Moeder ziet zoon (37) op camerabeelden fiets stelen: “Als het een auto was, was ik helemaal zeker geweest” WHW

12 november 2019

16u03 0 Hoeilaart Een 37-jarige man uit Hoeilaart riskeert 7 maanden cel voor de diefstal van een mountainbike. De man werd door zijn eigen moeder herkend op de beelden, al twijfelde ze toen ze hoorde dat het om een fietsdiefstal ging. “Mocht het om een autodiefstal gegaan zijn was ik zeker geweest dat het onze Y. was”, zei ze tegen de politie.

Op 4 januari werd de mountainbike van een man uit Hoeilaart gestolen. Nochtans stond de fiets op de binnenkoer van een woning geparkeerd. Camera’s registreerden de diefstal en agenten herkenden meteen Y.E., een man die in de buurt woonde. Ze gingen naar zijn moeder en ook zij herkende meteen haar zoon, al twijfelde ze nog even toen ze hoorde dat het om een diefstal van een fiets ging. “Mocht het om een autodiefstal gegaan zijn was ik zeker geweest dat het onze Y. was”, zei ze tegen de politie. Zelf ontkende hij voor de rechter iets met de diefstal te maken te hebben. “Misschien sta ik op die beelden maar dan nog zeg ik hier en nu dat ik niets gestolen heb”, klonk het. Uitspraak op 10 december.